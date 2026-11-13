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AKINCI ile Bayraktar TB2 kara yoluna inip kalktı!

13.11.2026 - 18:22Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Pistlerin kullanılamayacağı acil durum senaryolarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında AKINCI ile Bayraktar TB2 SİHA’lar, Manisa-Balıkesir Karayolu’na başarıyla iniş ve kalkış yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Baykar koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetle milli platformların pistlere bağlı kalmaksızın görev yapabilme kabiliyeti sergilendi.

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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız hava araçlarının pistlerin kullanılamayacağı durumlarda da kesintisiz görev yapabilmesi amacıyla başlatılan saha çalışmalarının ilk uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı noktalarında yapılan saha incelemeleri ve belirlenen güzergâhlar doğrultusunda icra edilen acil müdahale tatbikatında, milli platformlar kara yolunu pist olarak kullandı.

AKINCI ile Bayraktar TB2 kara yoluna inip kalktı

FARKLI ÜSLERDEN KALKIP KARA YOLUNA İNDİLER

12 Kasım’da icra edilen tatbikat kapsamında farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı aynı noktada buluştu. Baykar’ın eğitim ile test faaliyetlerinde kullandığı ve Keşan’dan havalanan bir Bayraktar TB2, Çorlu’dan havalanan bir AKINCI ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki İzmir’den havalanan bir başka Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir Karayolu’na başarıyla iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

AKINCI ile Bayraktar TB2 kara yoluna inip kalktı

TÜM PLATFORMLAR AYNI KABİLİYETİ KAZANACAK

Acil müdahale senaryoları çerçevesinde oluşturulan operasyonel konsept, Baykar’ın geliştirdiği tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletiliyor. Yapılan planlama doğrultusunda Türkiye’nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ve kısa pistli gemilerden iniş-kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 dâhil olmak üzere Baykar tarafından geliştirilen tüm milli platformların, pistlere bağlı kalmaksızın uygun kara yolu güzergâhlarından iniş ve kalkış yapabilmesi hedefleniyor.

AKINCI ile Bayraktar TB2 kara yoluna inip kalktı

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Baykar koordinasyonunda yürütülen çalışma süresince itfaiye ve ambulans ekipleri hazır beklerken yol güzergâhında tüm güvenlik önlemleri alındı. Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kara yolu hattında gerekli emniyet tedbirleri uygulanırken, tatbikat TSK bünyesindeki kuvvet komutanlıkları ile İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından da yerinde takip edildi.

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AKINCI ile Bayraktar TB2 kara yoluna inip kalktı

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

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AKINCI ile Bayraktar TB2 kara yoluna inip kalktı

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 37 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 40 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

 AKINCI ile Bayraktar TB2 kara yoluna inip kalktı

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