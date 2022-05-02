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    EğitimRamazan Bayramı tatili ne zaman bitiyor? 5-6 Mayıs okul var mı? Okullar ne zaman açılıyor?
    HaberlerEğitim Haberleri Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitiyor? 5-6 Mayıs okul var mı? Okullar ne zaman açılıyor?
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    Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitiyor? 5-6 Mayıs okul var mı? Okullar ne zaman açılıyor?

    Ramazan Bayramı başladı. Bayramın pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte geride bıraktığımız Cuma gününden itibaren pek çok kişi tatilini birleştirip bayrama ekledi. Bayram sonrasına denk gelen Perşembe ve Cuma gününün de tatil olup olmadığı, okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitiyor? 5-6 Mayıs okul var mı? Okullar ne zaman açılıyor? İşte detaylar…

    02.05.2022 - 16:25 |
    Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitiyor? 5-6 Mayıs okul var mı? Okullar ne zaman açılıyor?

    Ramazan Bayramı sonrası okulların ne zaman açılacağı merak edilen konuların başında geliyor. Geçtiğimiz haftadan beri bayram sonrasına denk gelen 5 – 6 Mayıs’ın da birleştirilerek tatil olması beklentileri vardı. Ancak beklenen açıklama gelmedi. Bayramın hemen bitiminde eğitim ve öğretim faaliyetleri devam edip etmeyeceği de araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitiyor? 5-6 Mayıs okul var mı? Okullar ne zaman açılıyor? İşte detaylar…

    Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri birleştirilmişti. Genellikle hafta sonu ile birleşen bayram tatilleri bir haftalık tatile dönüştürülüyordu. Pek çok kişi bayram öncesinde Ramazan bayramı tatilinin birleştirileceği beklentisine girmişti. Ancak, beklenen açıklama gelmedi.

    5 MAYIS PERŞEMBE VE 5 MAYIS CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

    Ramazan Bayramı 4 Mayıs’ta sona erecek. Bayram sonrası 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günleri, kamu ve özel sektörde mesainin devam edeceği günler olacak. Perşembe ve Cuma'ya denk gelecek bu günlerde okullar eğitim ve öğretime devam edecek.

    1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

    2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

    3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

    4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

    5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma, kamu ve özel sektörde mesai kaldığı yerden devam edecek.

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