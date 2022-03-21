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    YaşamFeci kaza! Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı
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    Feci kaza! Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı

    Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki hemzemin geçitte, kamyonet ile yolcu treninin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş ise öldü.

    21.03.2022 - 10:09 | | Kadir ÇELİK/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
    Feci kaza! Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı

    Kaza, dün akşam Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmeyen çalışan Mesut O.'nun kullandığı 46 ACA 293 plakalı ve küçükbaş yüklü kamyonet ile Malatya'ya seyir halindeki yolcu treni çarpıştı.

    Kazada Mesut O. ile yanındaki Erhan O. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonetteki 41 küçükbaşın da öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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