Muayenehanede cinsel istismar! İğrenç olayda yeni gelişme

Muayenehanede cinsel istismar olayında flaş gelişme. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Nişantaşı'ndaki muayenehanesine gelen iki kadın hastasına "nitelikli cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesiyle 23 yıl 4 ay hapis cezası alan 72 yaşındaki ünlü jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen hakkında Yargıtay 14. Ceza Dairesi tarafından verilen onama kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yaptığı inceleme sonucunda, Sevilen'in mahkûmiyetine karar verilmesinin isabetli olmadığı yönünde karar vererek oy çokluğuyla itirazı kabul etti. Kurul, dosyayı ilk derece mahkemesi olarak yargılamayı yapan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Kararda, Sevilen'in muayenehanesindeki polis aramasında, ceza muhakemesi kanununda bulunan, "Savcı hazır olmaksızın, konut işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşularından iki kişi bulundurulur" hükmüne açık bir şekilde aykırı hareket edildiği vurgulandı.

EVLENİP BOŞANMIŞLAR!

Delillerin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiği hatırlatıldı. Dairenin dosya üzerinde yaptığı incelemeye göre; iki kadının daha önce evlenip boşandıkları, cinsel saldırı oluşturabilecek davranışları ayırt edebilecek yeteneklerinde bir eksiklik bulunmadığı, genel olarak yaşları, eğitim düzeyleri itibarıyla tıbbi muayene sırasında hile ile aldatıldıkları yönündeki beyanlarının genel hayat deneyimlerine aykırı olduğu ifade edildi. (Mustafa Sait Özkan-Sabah)