°
Şehir seçiniz
    BİST2.1440.00EURO16.390.20USD14.830.34ALTIN917.090.34
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamKontrolden çıkan araç takla attı 1 yaralı
    HaberlerYaşam Haberleri Kontrolden çıkan araç takla attı 1 yaralı
    ABONE OL

    Kontrolden çıkan araç takla attı 1 yaralı

    Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halinde olan bir aracın kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

    21.03.2022 - 08:58 | | İHA
    Kontrolden çıkan araç takla attı 1 yaralı

    Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan Bulvarı’nda seyreden 48 LF 480 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşarak ağaca çarpan araç takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

    Kontrolden çıkan araç takla attı 1 yaralı

    GÜNCEL HABERLER

    Sumi’de kimyasal tesiste amonyak sızıntısı meydana geldi

    Sumi’de kimyasal tesiste amonyak sızıntısı meydana geldi

    Asgari ücrete ikinci zam ile ilgili son dakika açıklaması! Tarih verildi! 850 lira...

    Asgari ücrete ikinci zam ile ilgili son dakika açıklaması! Tarih verildi! 850 lira...

    SGK'dan son dakika kararı! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, maaş ve sağlık giderleri faiziyle alınıyor

    SGK'dan son dakika kararı! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, maaş ve sağlık giderleri faiziyle alınıyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nevruz Bayramı mesajları! Resimli, uzun, kısa, anlamlı ve yeni 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama ve tebrik mesajları ile sözleri!

    Nevruz Bayramı mesajları! Resimli, uzun, kısa, anlamlı ve yeni 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama ve tebrik mesajları ile sözleri!

    Sıradaki Haber
    Sumi’de kimyasal tesiste amonyak sızıntısı meydana geldi

    Sumi’de kimyasal tesiste amonyak sızıntısı meydana geldi

    Sıradaki Haber
    Asgari ücrete ikinci zam ile ilgili son dakika açıklaması! Tarih verildi! 850 lira...

    Asgari ücrete ikinci zam ile ilgili son dakika açıklaması! Tarih verildi! 850 lira...

    Sıradaki Haber
    SGK'dan son dakika kararı! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, maaş ve sağlık giderleri faiziyle alınıyor

    SGK'dan son dakika kararı! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, maaş ve sağlık giderleri faiziyle alınıyor

    Sıradaki Haber