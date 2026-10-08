ATİLLA TAŞ'IN KIZI VEFAT ETTİ! Sezen Taş neden vefat etti, hasta mıydı? Sezen Taş kimdir, kaç yaşındaydı?

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Sezen Taş hasta mıydı, herhangi bir hastalığı var mıydı? soruları da ölüm haberinin ardından araştırılmaya başlandı.



Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan güvenilir bilgilerde Sezen Taş'ın bilinen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.



Güncel bilgiler, Sezen Taş'ın apartmanın 14'üncü katından iddiaya göre düşmesi sonrası hayatını kaybettiğini gösteriyor.



Olayın kesin oluş şeklinin ise yürütülen soruşturma ve incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.



SEZEN TAŞ'IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU MU?



Sezen Taş'ın yaşamını yitirmesine neden olan olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin tüm ayrıntılar henüz kesinleşmedi.



İlk bilgilere göre Sezen Taş 14'üncü kattan iddiaya göre düştü.



Cenazenin otopsi için morga kaldırılması ve olay hakkında soruşturma başlatılması nedeniyle yapılacak incelemeler önem taşıyor.



Bu nedenle olayın nedeniyle ilgili resmi incelemeler tamamlanmadan kesin ifadeler kullanılmaması gerekiyor.



SEZEN TAŞ'A NE OLDU?



Olay, 8 Ekim 2026 sabah saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi.



Sezen Taş'ın bir sitedeki apartmanın 14'üncü katından iddiaya göre düştüğü belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sezen Taş'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olay hakkında soruşturma başlatıldı.