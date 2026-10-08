Efeler Belediyesi'nden sosyal belediyecilikte dev adım: Eğitimden gıdaya tüm hizmetler vatandaşın ayağına gidiyor!

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Evde Bakım Hizmeti ile yaş almış, yatağa bağımlı, yürüme güçlüğü yaşayan, kronik hastalığı bulunan ve günlük yaşamında desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara evlerinde hizmet veriliyor. Ev temizliğinin yanı sıra berber ve kuaför hizmetlerinin de sunulduğu çalışma, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Hizmetlerden yararlanan vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmiyor.



ON BİNLERCE KİŞİYE GIDA DESTEĞİ



Efeler Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda desteği de sürdürülüyor. Temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan gıda kolileri, belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Bugüne kadar on binlerce kişinin yararlandığı gıda desteğinin yanı sıra belediyenin farklı sosyal destek projeleriyle de Efeler genelinde dayanışma çalışmaları devam ediyor.