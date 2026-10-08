Efeler Belediyesi'nden sosyal belediyecilikte dev adım: Eğitimden gıdaya tüm hizmetler vatandaşın ayağına gidiyor!
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde hayata geçirilen sosyal destek projeleri, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya ve kentte dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam ediyor. Eğitimden sağlığa, giyimden evlilik hazırlıklarına kadar geniş bir yelpazede sunulan ücretsiz hizmetler binlerce kişiye ulaşıyor.
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncelik verdiği sosyal destek çalışmaları kapsamında vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Belediyenin hizmetleri arasında eğitim, gıda, giyim, evde bakım ve özel ihtiyaçlı bireylere yönelik desteklerin yanı sıra evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik çalışmalar da yer alıyor.
ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ YÜZLERCE KİŞİYE ULAŞTI
Efeler Belediyesi'nin özel ihtiyaçlı bireylere yönelik çalışmalarının merkezinde Engelsiz Yaşam Merkezi bulunuyor. Göreve gelmesinin ardından merkezin hayata geçirilmesi için talimat veren Başkan Yetişkin, ilk açılışını da Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdi.
Merkezde zihinsel, işitme, görme, ortopedik, dil ve konuşma engeli bulunan bireylerin yanı sıra disleksi ve Down sendromu gibi özel durumları bulunan vatandaşlara yönelik çalışmalar yürütülüyor. Tüm hizmetlerin ücretsiz sunulduğu merkezden bugüne kadar yüzlerce kişi yararlandı.
ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ SINAV DESTEĞİ
Efeler Belediyesi, sınava hazırlanan öğrencileri de ücretsiz eğitim hizmetleriyle destekliyor. Efeler Gençlik Merkezi'nde (EFEGEM), 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezun gruplarına yönelik lise ve üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, konu anlatımı ve soru çözümü çalışmalarından ücretsiz olarak yararlanarak sınavlara hazırlanıyor.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ KIYAFET
Sosyal Destek Giyim Noktası ile çocuk, kadın ve erkek giyim ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Merkeze ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlar da unutulmazken, kıyafetler belediyeye ait araçlarla farklı mahallelere götürülerek ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Efeler Belediyesi'nin sosyal destek çalışmaları evlilik hazırlığındaki gençleri de kapsıyor. Kent Zarafet Merkezi projesi kapsamında çiftlere gelinlik, damatlık ve kına gecesi kıyafetleri ücretsiz olarak sunuluyor. Proje ile düğün hazırlığında bulunan çiftlerin önemli gider kalemlerinden birinin azaltılması hedefleniyor.
EVDE BAKIM HİZMETİ ÜCRETSİZ SÜRÜYOR
Evde Bakım Hizmeti ile yaş almış, yatağa bağımlı, yürüme güçlüğü yaşayan, kronik hastalığı bulunan ve günlük yaşamında desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara evlerinde hizmet veriliyor. Ev temizliğinin yanı sıra berber ve kuaför hizmetlerinin de sunulduğu çalışma, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Hizmetlerden yararlanan vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmiyor.
ON BİNLERCE KİŞİYE GIDA DESTEĞİ
Efeler Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda desteği de sürdürülüyor. Temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan gıda kolileri, belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Bugüne kadar on binlerce kişinin yararlandığı gıda desteğinin yanı sıra belediyenin farklı sosyal destek projeleriyle de Efeler genelinde dayanışma çalışmaları devam ediyor.