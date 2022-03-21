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    YaşamDüğün dönüşü kaza: 1'i ağır 3 yaralı
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    Düğün dönüşü kaza: 1'i ağır 3 yaralı

    Adana^da düğün dönüşü sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, otomobilin sürücüsünün kaçtığı iddia edildi.

    21.03.2022 - 07:22 | | Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
    Düğün dönüşü kaza: 1'i ağır 3 yaralı

    Kaza, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün sonrası yemekten dönen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobildeki Nazlı E., Sultan Y. ve Nejla Ç., yaralanırken, Haşim E. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilin henüz tespit edilemeyen sürücüsünün ise kazadan sonra kaçtığı iddia edildi.

    Kazada yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam yaralılardan Nazlı E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Firari sürücüyü yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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