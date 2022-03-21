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    YaşamNiğde’de zincirleme kaza: 7 yaralı
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    Niğde’de zincirleme kaza: 7 yaralı

    Niğde'de 3 otomobilin  karıştığı  zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.

    21.03.2022 - 07:18 | | Ali KADI/NİĞDE,(DHA)
    Niğde’de zincirleme kaza: 7 yaralı

    Kaza, gece saatlerinde Niğde-Kayseri Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 3 otomobil, bilinmeyen bir nedeniyle çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı  üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

     

     

     

     

     

     

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