°
Şehir seçiniz
    BİST2.457-0.37EURO15.65-0.35USD14.900.31ALTIN898.360.18
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamAnnesini boğazını keserek öldürüp, üvey kardeşini yaraladı! 'İçimdeki şeytan 'öldür' dedi'
    HaberlerYaşam Haberleri Annesini boğazını keserek öldürüp, üvey kardeşini yaraladı! 'İçimdeki şeytan 'öldür' dedi'
    ABONE OL

    Annesini boğazını keserek öldürüp, üvey kardeşini yaraladı! 'İçimdeki şeytan 'öldür' dedi'

    Bursa’da annesi Azime Akman'ı (48) boğazını keserek öldürüp, üvey kız kardeşi M. A.'yı (13) da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Muhammet Ergül (25) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. İfadesinde, “İçimdeki şeytan 'öldür' dedi. Öldürdüm" diyen Ergül’ün, ‘kasten öldürmek’ ve ‘öldürmeye tam teşebbüs’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

    06.05.2022 - 10:31 | | Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
    Annesini boğazını keserek öldürüp, üvey kardeşini yaraladı! 'İçimdeki şeytan 'öldür' dedi'

    Olay, 12 Şubat’ta Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Emek Sokak'ta bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammet Ergül, aynı evde yaşadığı, ikinci evliliğini yapan annesi Azime Akman ve üvey kız kardeşi M.A.'nın yanına geldi. Ergül, iddiaya göre, uyuşturucunun etkisiyle mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar verdi.

    Bu sırada engel olmak isteyen annesini boğazını keserek öldüren Ergül, kaçmaya çalışan üvey kardeşini ise yaraladı. Ergül, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

    Ergül'ün, annesini boyun ve göğsünden 7 bıçak darbesiyle öldürdüğü, kız kardeşi M.A.'yı ise 10 yerinden bıçakladığı tespit edildi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ergül, emniyetteki ifadesinde "Şeytanlar bana 'Kendini öldür' dedi. Annem, müdahale etti. Daha sonra 'Anneni de öldür' dedi, öldürdüm. Şeytanlar 'Kardeşini de' öldür dedi. Ben de kardeşimi bıçakladım" diye konuştu.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuklu sanık Muhammet Ergül hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ergül hakkında, annesi Azime Akman’ı ‘kasten öldürmek’, üvey kız kardeşi M.A.’yı ise ‘öldürmeye tam teşebbüs’ suçlarından Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ergül, önümüzdeki ay görülecek duruşmada, ‘üstsoy veya altsoydan birine veya kardeşe karşı öldürme ve yaralama suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile hakim karşısına çıkacak.

    Sevgilisi küçük diyerek evlenme teklifini reddetti! Genç adam intihara kalkıştı
    İlgili Haber
    Sevgilisi küçük diyerek evlenme teklifini reddetti! Genç adam intihara kalkıştı
    Arabasına binmeye kıyamıyor! Streç filmlere sararak koruyor: 'Değerini verene satabilirim'
    İlgili Haber
    Arabasına binmeye kıyamıyor! Streç filmlere sararak koruyor: 'Değerini verene satabilirim'
    İlkokulda iğrenç olay! Öğretmen hakkında istismar iddiası
    İlgili Haber
    İlkokulda iğrenç olay! Öğretmen hakkında istismar iddiası
    Gülhane Parkı'nda 'Lale bayramı' erken bitti
    İlgili Haber
    Gülhane Parkı'nda 'Lale bayramı' erken bitti

    GÜNCEL HABERLER

    1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı! Adliyeye sevk edildiler

    1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı! Adliyeye sevk edildiler

    Kırmızı et üretimi yüzde 9,3 arttı

    Kırmızı et üretimi yüzde 9,3 arttı

    Evden kaçıp dilenen 13 yaşındaki kızını zincire vurdu

    Evden kaçıp dilenen 13 yaşındaki kızını zincire vurdu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı! Adliyeye sevk edildiler

    1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı! Adliyeye sevk edildiler

    Sıradaki Haber
    Kırmızı et üretimi yüzde 9,3 arttı

    Kırmızı et üretimi yüzde 9,3 arttı

    Sıradaki Haber
    Rusya'ya vurulan en büyük darbe! Gerçek haftalar sonra ortaya çıktı...

    Rusya'ya vurulan en büyük darbe! Gerçek haftalar sonra ortaya çıktı...

    Sıradaki Haber
    Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına zam! Ve açıklandı! Yeni formül! Tek tek hesaplandı! Yeni maaşlar...

    Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına zam! Ve açıklandı! Yeni formül! Tek tek hesaplandı! Yeni maaşlar...

    Sıradaki Haber