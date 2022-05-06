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    YaşamArabasına binmeye kıyamıyor! Streç filmlere sararak koruyor: 'Değerini verene satabilirim'
    HaberlerYaşam Haberleri Arabasına binmeye kıyamıyor! Streç filmlere sararak koruyor: 'Değerini verene satabilirim'
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    Arabasına binmeye kıyamıyor! Streç filmlere sararak koruyor: 'Değerini verene satabilirim'

    İzmir'in Tire ilçesinde klasik araç tutkunu Hasan Karadişoğlu, bayramdan bayrama kullandığı 79 model orijinal otomobilini streç filmlere sararak koruyor.

    06.05.2022 - 10:23 | | İHA
    Arabasına binmeye kıyamıyor! Streç filmlere sararak koruyor: 'Değerini verene satabilirim'

    Tire’de yaşayan 28 yaşındaki klasik otomobil tutkunu Hasan Karadişoğlu, sahibi olduğu 79 model Murat 131 marka otomobiline gözü gibi bakıyor. Karadişoğlu, binmeye kıyamadığı otomobilini sadece özel günlerde trafiğe çıkarırken, binmediği zamanlarda ise otomobili streç filmlere sararak koruyor.

    Arabasına binmeye kıyamıyor Streç filmlere sararak koruyor: Değerini verene satabilirim

    Otomobilini incelemek için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden pek çok kişinin geldiğini ifade eden Karadişoğlu, otomobiline gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi.

    Arabasına binmeye kıyamıyor Streç filmlere sararak koruyor: Değerini verene satabilirim

    “Değerini verene satabilirim”

    Şuan aracını satmak gibi bir niyetinin olmadığını anlatan Hasan Karadişoğlu, ilerleyen zamanlarda değerini verene aracını satabileceğini söyledi. Karadişoğlu, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

    Arabasına binmeye kıyamıyor Streç filmlere sararak koruyor: Değerini verene satabilirim

    “Bu çocukluktan gelen bir sevda. 79 senelerini canlandırmak, herkese bu nostaljiyi yaşatmak adına bu araca gözüm gibi bakıyorum. Toz olmasın, çizilmesin diye aracı binmediğim zamanlarda streç filme sarıyorum. Bayrama özel aracı çıkardık, bir iki tur attık. Bugüne kadar aracı satın almak için çok teklifte bulunan oldu. Tabi biz bugüne kadar hiç oralı olmadık. İlerleyen zamanlarda değerini verene aracımı satabiliriz”.

    Arabasına binmeye kıyamıyor Streç filmlere sararak koruyor: Değerini verene satabilirim

    Arabasına binmeye kıyamıyor Streç filmlere sararak koruyor: Değerini verene satabilirim

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