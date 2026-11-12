Kavala’da bir vasiyetle başladı, 20 bin kişilik şölene dönüştü: Bağcılar’da 103 yıllık gelenek bozulmadı!

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz da geleneğin önemine vurgu yaparak, "Bir milletin temel değeri geleneğidir, kültürüdür, medeniyetidir. Geleneğinizle, örfünüzle, adetinizle ve akrabalarınızla burada 103 yıldır Türkiye'de devam eden, Türkiye dışına da uzanan köklü bir geleneği yaşatıyorsunuz. 100 senedir bir geleneğin sürmesi hiç kolay değil. Emek verenleri burada şükranla anıyorum. Bu geleneğin nice 100 seneler boyunca kardeşliğimize, dostluğumuza ve millî birliğimize katkıda bulunmasını diliyorum" diye konuştu.