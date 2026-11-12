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GündemKahramanmaraş’ta hasat başladı: Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl 6 bin ton rekolte bekleniyor, bahçede kilosu 20 lira!
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş’ta hasat başladı: Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl 6 bin ton rekolte bekleniyor, bahçede kilosu 20 lira!

Kahramanmaraş’ta hasat başladı: Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl 6 bin ton rekolte bekleniyor, bahçede kilosu 20 lira!

12.11.2026 - 10:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ta yılın son hasat ürünlerinden ayvada toplama mesaisi başladı. Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don nedeniyle ürün alamayan üreticiler, bu sezon 6 bin tonluk rekolte beklentisiyle yeniden hasat sevinci yaşıyor. Bahçede boyuna göre kilogramı 20 ile 40 lira arasında alıcı bulan Kahramanmaraş ayvası, iç piyasanın yanı sıra Asya ve Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

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1Kahramanmaraş’ta hasat başladı: Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl 6 bin ton rekolte bekleniyor, bahçede kilosu 20 lira!

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Onikişubat ilçesinin kırsal mahallelerinde yoğun olarak yetiştirilen ayvalar, hasat döneminin başlamasıyla birlikte dalından toplanıyor. Bölgede yetiştirilen ve iri yapısı, kendine özgü aromasıyla dikkat çeken ayvalar, hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında alıcı buluyor.

2Kahramanmaraş’ta hasat başladı: Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl 6 bin ton rekolte bekleniyor, bahçede kilosu 20 lira!

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Kahramanmaraş'ta yetiştirilen ayvalar, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine gönderilirken, yurt dışı pazarlarında da değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayı nedeniyle ürün elde edemeyen üreticiler, bu yıl yeniden hasat yapmanın sevincini yaşıyor.

3Kahramanmaraş’ta hasat başladı: Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl 6 bin ton rekolte bekleniyor, bahçede kilosu 20 lira!

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Özellikle sonbahar aylarında olgunlaşan ayvalar, üreticiler tarafından özenle toplanarak satışa hazırlanıyor. Bahçesinde kilogramı 20 ila 40 liradan satılan ayva pazar ve marketlerde 60-70 liralara kadar çıkıyor. Bu sene il genelinde ayvadan 6 bin ton rekolte bekleniyor.

4Kahramanmaraş’ta hasat başladı: Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl 6 bin ton rekolte bekleniyor, bahçede kilosu 20 lira!

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Bölgedeki üretici Nuri Kayaalp, "Bizim bu bölgemizde en verimli meyve ayva ve bağ ürünleridir. Bu yıl ürünümüz çok fazla kazancımız ayva üzerine. Bu yıl Malatya iline verdik ve biladerlerim ise Hatay iline ürünlerini yolladı. Asya ve Avrupa ülkelerine de gönderiyoruz. Özellikle reçel ve hoşafı çok güzel oluyor. Hamile kadınların yediklerinde çocukları çok güzel oluyor sağlıklı oluyor. Burada bizim üründe geçen yıl 8 ton çıktı bu yıl 50 tona yakın ürün çıktı" dedi.

5Kahramanmaraş’ta hasat başladı: Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl 6 bin ton rekolte bekleniyor, bahçede kilosu 20 lira!

Kendi bahçelerinde çalışıp hasat yaptıklarını söyleyen Hatice Kayaalp ise, "Sezon başladı ayvalarımızı satıcılarımıza güzelce toplayıp paketledikten sonra teslim ediyoruz. Bu yıl ürünler her yerde çok güzel lezzetli" diye konuştu.

6Kahramanmaraş’ta hasat başladı: Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl 6 bin ton rekolte bekleniyor, bahçede kilosu 20 lira!

Aracı olmadan ayvayı bahçesinden satın aldıklarını ifade eden esnaf Nurettin Aluşlu, "Biz Malatya'dan geliyoruz marketlerimiz var direkt çiftçiden üreticiden ürün temin etmeye çalışıyoruz. Böylece hem üretici zarar etmiyor, hem de tüketiciye daha kaliteli ve daha ucuz ürünler sevk ediyoruz. Şu anda aracı olursa bu ürün 60-70 lira, eğer aracı olmaz satıcı direkt bahçeden gelip ürünü alıp satarsa da 30 liradan satabiliyor" dedi.

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