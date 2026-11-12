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Şişli’de berber dükkanında husumetlisini vurmuştu: Beşiktaş’ta eğlenirken yakalandı!

12.11.2026 - 09:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Şişli’de berber dükkanında husumetlisini vurmuştu: Beşiktaş’ta eğlenirken yakalandı!

İstanbul Şişli’de berber dükkanında oturan husumetlisini iki ayağından silahla vuran 19 yaşındaki saldırgan K.K., Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında eğlenirken polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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Olay 16 Ekim Cuma günü Şişli Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine motosikletle gelen saldırgan araçtan inerek berberdeki bir kişiyi iki ayağından vurdu. İhbar üzerine olau yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı O.B. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan O.B.’nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Şişli Asayiş saldırganı Beşiktaş’ta eğlenirken yakalandı.

Şişli’de berber dükkanında husumetlisini vurmuştu: Beşiktaş’ta eğlenirken yakalandı

Olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler O.B.’ye ateş eden kişinin daha önce aralarında husumetlisi K.K. (19) olduğunu tespit etti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli K.K. Beşiktaş’ta bulunan bir eğlence mekanında yakalanarak gözaltına aldı.

 

SALDIRGAN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan K.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen K.K. çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten Yaralama’ ve ‘ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli’de berber dükkanında husumetlisini vurmuştu: Beşiktaş’ta eğlenirken yakalandı

 

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın seyir halindeki motorda artçı olduğu, berber dükkanının önüne geldiğinde motordan indiği ve silahla ateş ettiği anlar yer alıyor.

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