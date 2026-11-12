Acısını üretime dönüştürdü! Apartmanları dolaşarak satıyordu: Şimdi kendi işinin patronu oldu

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Doğanpınar'daki ahırını üretim alanına dönüştüren kadın girişimci, gerekli düzenlemeleri yaparak fırınını kurdu. Tarım Müdürlüğünden gerekli onayları alan Adıcan, toprak fırınını da üretim sürecine dahil etti.

Başlangıçta 13 ekmekle sınırlı olan üretim, gelen talepler ve yapılan yatırımlarla önce 50'ye, ardından 100 ve 250 ekmeğe kadar yükseldi. İşletmesini daha da büyütmek isteyen Adıcan, TKDK desteklerinden de yararlanarak Edincik'te iki parseli birleştirerek kendi fırınını kurdu.Böylece yıllar önce evinde küçük bir üretimle başlayan hikâye, profesyonel bir işletmeye dönüştü.

Emine Adıcan'ın hikâyesindeki en anlamlı ayrıntılardan biri ise işletmesine verdiği isim oldu. Henüz 10 yaşındayken hayatını kaybeden oğlu Onur'un adını yaşatmak isteyen Adıcan, fırınına "Onurum Hasköy Ekmekleri" adını verdi.

Oğlunun hatırasını yaşatmak için seçtiği bu isim, onun için yalnızca bir işletme adı değil, aynı zamanda hayatının en zor döneminde tutunduğu umudun da simgesi oldu.Bu süreçte eşinin ve ailesinin desteğini de arkasına alan Adıcan, üretimini her geçen gün artırarak işletmesini bugünkü kapasitesine ulaştırdı.