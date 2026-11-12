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İstanbul'da İETT otobüsü alevlere teslim oldu! TEM Otoyolu'nda korkutan yangın

12.11.2026 - 09:44Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Kaynak: HABER MERKEZİ

İstanbul'da İETT otobüsü alevlere teslim oldu! TEM Otoyolu'nda korkutan yangın

Silivri'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevlerin sardığı otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

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İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Silivri mevkisinde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede büyürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TEM Otoyolu'nda ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

ŞOFÖR OTOBÜSÜ YOL KENARINA ÇEKTİ

Alevleri fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek aracı durdurdu. Ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

İstanbulda İETT otobüsü alevlere teslim oldu TEM Otoyolunda korkutan yangın

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenilirken, yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu. Kullanılamaz hale gelen otobüsle ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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