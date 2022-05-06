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    YaşamSevgilisi küçük diyerek evlenme teklifini reddetti! Genç adam intihara kalkıştı
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    Sevgilisi küçük diyerek evlenme teklifini reddetti! Genç adam intihara kalkıştı

    Rus sevgilisinin yüzüğü küçük bulup evlenme teklifini reddettiği Onur A., canına kıymak istedi. Polisin intihardan vazgeçirdiği Onur A., sevgilisinden şikâyetçi oldu

    06.05.2022 - 10:26 |
    Sevgilisi küçük diyerek evlenme teklifini reddetti! Genç adam intihara kalkıştı

    İstanbul'da yaşanan ilginç olay, Sarıyer'deki bir kafede meydana geldi. 32 yaşındaki Onur A., 2 yıldan bu yana birlikte olduğu Rusya vatandaşı İrina D.'ye cebinden çıkardığı tektaş yüzükle evlilik teklifi etti. İddiaya göre, yüzüğün kutusu kapalıyken teklife "Evet" cevabı veren genç kadının, kutu açılınca suratı asıldı. Tektaş yüzüğü ucuz ve küçük bulan genç kadın, "Bu yüzük ne? Seninle evlenmek istemiyorum" diyerek Onur A.'ya tepki gösterdi.

    'BENİ BUHRANA İTTİ'

    Mekândan ayrılan Onur A., Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken bir anlık öfkeyle araçtan inip intihar etmek için köprü korkuluklarına çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle intihardan vazgeçirilen genç adam, evlilik teklif ettiği sevgilisinin kendisiyle dalga geçtiğini, onuru ve gururunun kırıldığını söyledi. Onur A., "Beni psikolojik buhrana itti" diyerek, İrina D.'den şikâyetçi oldu. Genç kadın hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. (Sabah)

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