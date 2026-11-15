Erzincan'da şaşırtan doğum günü! Profesör ağacı için kutlama düzenledi

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Farklı coğrafyalardan getirilen doğal malzemelerin, performans kapsamında doğayla kurulan bağın ve ortak yaşamın sembollerine dönüştüğü belirtildi. Çam fidanının doğum gününü doğadan hediyelerle kutladığını ifade eden Prof. Dr. Kavukcu’ya da bu sırada bir sürpriz yapıldı. Öğrencileri de 65 yaşına giren Prof. Dr. Kavukcu’ya çam fidanının yanında pasta kesti. Çalışmasıyla insanın doğanın bir parçası olduğunu hatırlatmayı amaçladığını belirten Prof. Dr. Kavukcu, doğaya sorumluluk bilinciyle yaşanması gerektiğine dikkat çekti. Doğayı korumanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Kavukcu, 2020'de diktiği fidanın doğum gününü her yıl kutlamasıyla da geleneksel hale gelen performansıyla, insan ve doğanın bağını sanatla yeniden gündeme taşıdığını belirtti.