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GündemGümüşhane Üniversitesi’nde taciz iddiası: Şikâyet üzerine öğretim üyesi açığa alındı!
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Gümüşhane Üniversitesi’nde taciz iddiası: Şikâyet üzerine öğretim üyesi açığa alındı!

12.11.2026 - 15:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Gümüşhane Üniversitesi’nde taciz iddiası: Şikâyet üzerine öğretim üyesi açığa alındı!

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde görevli bir öğretim üyesi, bir kız öğrencinin taciz şikâyeti üzerine başlatılan idari süreç kapsamında açığa alındı. Sosyal medyaya da yansıyan olayın ardından üniversite yönetimi resmi bir açıklama yayımlayarak, iddiaların kuruma ulaştığı ilk andan itibaren disiplin soruşturması başlatıldığını ve her türlü etik dışı davranışa karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiğini duyurdu.

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Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli öğretim üyesi İ.A. hakkında, bir kız öğrenci taciz iddiasıyla şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından üniversite yönetimi tarafından konuya ilişkin idari süreç başlatılırken, öğretim üyesi açığa alındı.

Konuyla ilgili Gümüşhane Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

İddiaların kuruma intikal ettiği andan itibaren hassasiyetle ele alındığı ve ivedilikle disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
Üniversitenin her türlü etik dışı davranış ve kabul edilemez tutuma karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğinin vurgulandığı açıklamada, sürecin hassasiyetle takip edildiği bildirildi.

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