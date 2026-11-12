Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu COP31'de tanıtıldı

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Bakan Kacır, Türkiye’nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu Resmi Lansman Etkinliği ve Ortaklık Katılım Töreni’ne katıldı.

COP31’in uluslararası iklim iş birliğini güçlendirmek için önemli bir imkân sunduğuna işaret eden Kacır, platformun sanayide karbonsuzlaşma fırsatlarının belirlenmesi ile bunların hayata geçirilmesi için gerekli finansmanın sağlanması arasındaki boşluğu kapatmayı amaçladığını söyledi.

Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, demir-çelik, çimento, alüminyum ve gübre sektörlerinin karbonsuzlaştırılması için 70 milyar doların üzerinde yatırım gerektiğini tahmin ettiklerini anlatan Kacır, sanayide karbonsuzlaşmanın yeni teknolojiler, yüksek başlangıç maliyetleri, uzun yatırım süreleri ve finansal riskler nedeniyle önemli zorluklar barındırdığını ifade etti.

Söz konusu ihtiyaçlar doğrultusunda, çeşitli politika tedbirlerini ve finansman araçlarını hayata geçirdiklerini bildiren Kacır, “Daha temiz, verimli ve sürdürülebilir sanayi üretimine yönelik yatırımları hızlandırmak amacıyla Yeşil Dönüşüm Programı'nı başlattık. Dünya Bankası iş birliğiyle imalatçılara, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine 1 milyar doların üzerinde finansman sağladık. Ayrıca Sürdürülebilir Organize Sanayi Bölgeleri Projesi için İslam Kalkınma Bankası ile 250 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladık.” şeklinde konuştu.

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“ORTAK BİLDİRİ İMZALADIK”

Bu girişimlerin sanayi dönüşümü için sağlam bir temel oluşturduğunu aktaran Kacır, gelecek yıllardaki yatırım ihtiyaçlarının daha güçlü koordinasyon, etkili proje hazırlığı ve uluslararası finansal ortaklıklar gerektirdiğini vurguladı. Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu’nun kurulması amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile ortak bildiri imzaladıklarını kaydederek, “Erken aşamadaki projeler için bu fizibilite çalışmalarının, teknik değerlendirmelerin, yatırım analizlerinin ve potansiyel emisyon azaltımlarının değerlendirilmesinin kolaylaştırılması anlamına geliyor. Daha ileri aşamadaki projelerde ise uygun finansman kuruluşlarının belirlenmesine, finansal risklerin değerlendirilmesine ve her yatırıma uygun finansman yapılarının geliştirilmesine odaklanılıyor.” ifadelerini kullandı.

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Kacır, platform için iddialı ve ölçülebilir hedefler belirlediklerinin altını çizerek, “2030'a kadar 5 milyar avronun üzerinde sanayi karbonsuzlaşma yatırımını desteklemeyi ve yıllık sera gazı emisyonlarında 20 milyon ton karbondioksit eşdeğerinin üzerinde emisyon azaltımı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

PLATFORMA DÖRT YENİ ULUSLARARASI ORTAK

Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu’nun hedeflerine ulaşması için güçlü bir yönetim ve koordinasyon yapısı oluşturduklarını belirten Kacır, Bakanlığın stratejik yönlendirme sağladığını ve ilgili kamu kurumlarının çalışmalarını koordine ettiğini söyledi. Kacır, Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu Sekretaryasının, sanayi kuruluşları ve uluslararası finans kuruluşları ile finansmana uygun projeler geliştirmek için yakın iş birliği içinde çalıştığını belirterek, Avrupa Birliği'nin platformun kapasitesini güçlendirmek amacıyla 5,7 milyon avroluk teknik destek taahhüdünde bulunduğunu kaydetti. Ortaklık töreninin platformun uluslararası erişimini ve finansman kapasitesini güçlendirme açısından önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Kacır, Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankasının platformun yeni ortakları olarak katılımını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

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250 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

Kacır, uluslararası iş birliğinin önemli finansman taahhütlerine dönüşmeye başladığına değinerek, İklim Yatırım Fonları (CIF) bünyesindeki Temiz Teknoloji Fonu'nun, Türkiye'nin Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Planı kapsamında 250 milyon dolarlık imtiyazlı finansman tahsisini onayladığını ifade etti. Finansmanın, Türkiye'nin sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 37'sini ve ihracatının yaklaşık yüzde 28'ini oluşturan çelik, çimento, alüminyum, kimya ve seramik sektörlerindeki düşük karbonlu yatırımları destekleyeceğini aktaran Kacır, ayrıca ülkenin sanayi dönüşümüne özel sermaye çekme imkanlarını değerlendirmek amacıyla Glasgow Net Sıfır için Finans İttifakı (GFANZ) ile de temas halinde olduklarını dile getirdi. Türkiye’nin son 20 yılda önemli bir sanayi ve üretim gücü haline geldiğini vurgulayan Kacır, temiz teknolojileri benimseyerek, sanayide verimliliği artırarak ve değişen küresel ekonomide rekabet gücünü yükselterek bu başarıyı ileri taşımayı hedeflediklerinin altını çizdi. Kacır, Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun, bu hedefe ve 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak açısından önemli bir araç olduğunu belirterek, "Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu kapsamında kurulan iş birliğinin, sanayide karbonsuzlaşmayı hızlandırmaya ve iklim finansmanına erişimi iyileştirmeye yönelik uluslararası çabalara değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Sonuç olarak bu platformun başarısı, sanayi sektörlerimizde hayata geçirilen yatırımlar, uygulanan teknolojiler ve azaltılan emisyonlarla ölçülecek.” değerlendirmesinde bulundu.