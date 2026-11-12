Gümüşhane’de anayol çöktü! Kentin en işlek noktası trafiğe kapatıldı

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Olay, dün akşam saatlerinde Hasanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harşit Çayı Islah ve Otopark Düzenleme Sahası içerisinde bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökmeyle birlikte duvarın üzerindeki kaldırım ve anayolun bir bölümünde de çökme ve çatlaklar oluştu.