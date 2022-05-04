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    YaşamAnkara’da düğün dönüşü kaza: 2’si ağır 8 kişi yaralı
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    Ankara’da düğün dönüşü kaza: 2’si ağır 8 kişi yaralı

    Ankara’nın Polatlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

    04.05.2022 - 07:13 | | İHA
    Ankara’da düğün dönüşü kaza: 2’si ağır 8 kişi yaralı

    Kaza akşam saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Borsa Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün dönüşünde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CNZ 602 plakla araç, Yaşar Y. kontrolündeki 34 BAV 060 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Yaşar Y. ile kızı Yasemin Y. otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Yaşar Y. ile kızı Yasemin Y. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sıkıştığı araçtan çıkarılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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