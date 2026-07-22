GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİnegöl'de uçurum kenarında bulunan motosiklet ekipleri harekete geçirdi
HaberlerGündem Haberleri İnegöl'de uçurum kenarında bulunan motosiklet ekipleri harekete geçirdi

İnegöl'de uçurum kenarında bulunan motosiklet ekipleri harekete geçirdi

22.07.2026 - 01:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURSA (İHA)

ABONE OL

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçurum kenarında devrilmiş halde bulunan motosiklet, ekipleri harekete geçirdi. Kazada yaralandığı değerlendirilen sürücünün bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Haberin Devamı

Kaza saat 22.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, uçurumun kenarında devrilmiş halde 16 BMA 978 plakalı motosikleti görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma, AFAD ile İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Kütahya'da arazi yangını korkuttu: Bir itfaiye eri dumandan etkilendi
Kütahya'da arazi yangını korkuttu: Bir itfaiye eri dumandan etkilendi

Haberin Devamı

Olay yerine ulaşan ekipler, motosikletin bulunduğu noktada sürücüye rastlamayınca uçurum ve çevredeki ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması başlattı.

İLGİLİ HABER

Karabük'te dehşete düşüren olay: Eşinin boğazını keserek öldürdü
Karabük'te dehşete düşüren olay: Eşinin boğazını keserek öldürdü

Ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Güncel Haberler

Tatil planı yapanlar dikkat! Sahte rezervasyon tuzağı hayatınızı kabusa çevirebilir
#Gündem

Tatil planı yapanlar dikkat! Sahte rezervasyon tuzağı hayatınızı kabusa çevirebilir

İnegöl'de uçurum kenarında bulunan motosiklet ekipleri harekete geçirdi
#Gündem

İnegöl'de uçurum kenarında bulunan motosiklet ekipleri harekete geçirdi

Kütahya'da arazi yangını korkuttu: Bir itfaiye eri dumandan etkilendi
#Gündem

Kütahya'da arazi yangını korkuttu: Bir itfaiye eri dumandan etkilendi