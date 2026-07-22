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Kütahya'da arazi yangını korkuttu: Bir itfaiye eri dumandan etkilendi

22.07.2026 - 01:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KÜTAHYA (İHA)

Kütahya'da arazi yangını korkuttu: Bir itfaiye eri dumandan etkilendi

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan arazi yangını paniğe neden oldu. Yangına çok sayıda ekip müdahale ederken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde şehir stadı ile 3. TOKİ konutları yakınındaki geniş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk müdahaleyi Emet Belediyesi itfaiye ekipleri gerçekleştirirken, alevlerin büyümesi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

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Yangın söndürme çalışmalarına Emet Belediyesi'ne ait ilave itfaiye araçlarının yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'nden 2 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı ile Hisarcık Belediyesi'nden 1 arazöz destek verdi. Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışması sonucu yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

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Yangının söndürülmesinin ardından bölgede uzun süre soğutma çalışmaları yürütülürken, yükselen alevler ve yoğun duman çevrede yaşayan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

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Aşırı sıcak hava ve yoğun duman altında görev yapan Emet Belediyesi itfaiye eri M.Ö., dumandan etkilenmesi üzerine Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkik ve tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen itfaiye eri taburcu edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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