GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemForklift rampa aşağı inerken devrildi 1’i ağır 2 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Forklift rampa aşağı inerken devrildi 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Forklift rampa aşağı inerken devrildi 1’i ağır 2 kişi yaralandı

21.07.2026 - 23:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAMSUN (İHA)

ABONE OL

Samsun’da rampa aşağı inerken kontrolden çıkan forkliftin devrilmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Şehit Mesut Birinci Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman M. idaresindeki rampa aşağı seyir halindeki forklift, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.

İLGİLİ HABER

Bingöl'de 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi
Bingöl'de 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi

Haberin Devamı

Kazada sürücü Osman M. ile forkliftte bulunan yolcu Teyfik A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Teyfik A., ambulansla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü Osman M. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İLGİLİ HABER

Çamlıhemşin’de vatandaşı ayı kovaladı, o anlar kameraya yansıdı
Çamlıhemşin’de vatandaşı ayı kovaladı, o anlar kameraya yansıdı

Güncel Haberler

Giresun'da fındık üreticileri hasat hazırlığına başladı
#Gündem

Giresun'da fındık üreticileri hasat hazırlığına başladı

Bingöl'de iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı
#Gündem

Bingöl'de iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

Mudurnu ve Göynük'te fındık rekoltesi için sahadan veri toplandı
#Gündem

Mudurnu ve Göynük'te fındık rekoltesi için sahadan veri toplandı