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Çamlıhemşin’de vatandaşı ayı kovaladı, o anlar kameraya yansıdı

21.07.2026 - 22:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: RİZE (İHA)

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yanında yavruları da olan ayı bir vatandaşı kovaladı. Vatandaşın kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre olay, Çamlıhemşin ilçe merkezinde meydana geldi. Aracına binmek isteyen bir vatandaş, çöp konteynerlerinin bulunduğu alana yaklaştığı sırada hiç beklemediği bir anda yavrularıyla birlikte bulunan anne ayıyla karşı karşıya geldi.

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Çöp konteynerinin arkasından aniden çıkan anne ayı, yavrularını koruma içgüdüsüyle vatandaşı kovalamaya başladı. Büyük panik yaşayan vatandaş, koşarak bölgeden uzaklaştı ve güvenli bir noktaya sığındı. Korku dolu anlar bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olayın ardından durum Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgede inceleme başlatırken ayı ve yavrularının yerleşim alanından güvenli şekilde uzaklaştırılması için çalışma başlattı.

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Ekiplerin, ayının hareketlerini takip ederek hem vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de yaban hayvanlarının zarar görmesini önlemek amacıyla bölgede tedbirlerini artırdığı öğrenildi.

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