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Mudurnu ve Göynük'te fındık rekoltesi için sahadan veri toplandı

21.07.2026 - 23:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Mudurnu ve Göynük'te fındık rekoltesi için sahadan veri toplandı

Bolu’da 2026 yılı fındık rekoltesinin belirlenmesine yönelik saha çalışmaları tamamlandı.

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Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, fındık üretiminin yapıldığı Mudurnu ve Göynük ilçelerinde gerçekleştirildi. Teknik personel, belirlenen fındık bahçelerinde inceleme yaptı.

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Çalışmalarda çotanak sayısı, çotanaklardaki sağlam dane miktarı ile bahçelerdeki ortalama ocak ve dal sayıları tespit edildi. Sahadan elde edilen veriler, Bolu İli Fındık Rekolte Tahmin Komisyonu tarafından değerlendirildi.

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Değerlendirmenin ardından kentin 2026 yılı tahmini fındık rekoltesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Bolu’nun tahmini fındık rekoltesi, ülke genelindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanacak.

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