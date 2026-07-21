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Bingöl'de iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

21.07.2026 - 23:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Bingöl'de iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Bingöl-Elazığ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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