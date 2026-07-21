Giresun'da fındık üreticileri hasat hazırlığına başladı

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Hasat öncesinde bahçe altı temizliği yapan üretici Yaşar Işık, fındık toplama öncesi yoğun bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirterek, "İlk olarak bahçedeki otları motorla biçtik. Şimdi ocak diplerini temizliyoruz. Daha sonra bir kez daha motorla temizlik yapacağız. Tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra bahçemizi hasada hazır hale getireceğiz. Bu bölgede hasat inşallah ağustos ayının 10-15'i arasında başlayacak" dedi.

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Bahçe bakım ve hasat giderlerinin önemli ölçüde yükseldiğini ifade eden Işık, "Ocak dibi temizliği için günlük yevmiye 3 bin liraya kadar çıktı. Tırpan ve motorla yapılan çalışmaların maliyeti 7-8 bin lirayı buluyor. Mazot fiyatlarının artmasıyla birlikte patozun saatlik ücreti de 10 bin liraya yükseldi. Bu maliyetlerin altından kalkmak gerçekten zor. Bu nedenle kendi işini kendin yapabildiğin kadar yapacaksın. Yoksa serbest piyasada fındık fiyatı düşerken üretim maliyetleri sürekli artıyor. Biz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Ancak mevcut şartlarda üretici büyük sıkıntı yaşıyor" dedi.

Rekolte göründüğü gibi değil



Sezon başında bahçelerde görülen fındığın önemli bölümünün hasat öncesinde döküldüğünü söyleyen Işık, kahverengi kokarcanın da zarara neden olduğunu belirterek, "Gübresini verdik, ilaçlamasını yaptık ama yine de dökülmeler yaşandı. Kahverengi kokarca dallarımıza ve meyvelerimize zarar verdi. Bu yıl üreticiyi en çok zorlayan etkenlerden biri de bu zararlı oldu" dedi.