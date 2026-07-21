1950'li yıllardan bu yana yapılan yanlış felaketleri arttırdı! Meğer keçiler orman dostuymuş

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Ancak 1950'lerden itibaren, 6831 sayılı Orman Kanunu ve çeşitli yönetmeliklerle keçi otlatması orman alanlarından büyük ölçüde yasaklanmış, bu durum hem ekolojik hem de sosyo-ekonomik sonuçlar doğurmuştur. Bu politika ile amaçlanan genç fidanların korunması ve erozyonun önlenmesi olsa da uzun vadede otlatmanın yokluğu orman altı yakıt yükünün hızla artmasına neden olmuştur.