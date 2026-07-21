Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen servis minibüsündeki 5 tarım işçisi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Reyhanlı-Hatay kara yolu Çatalhöyük mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 işçi, ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YARALANAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen servis minibüsünde yaralanan tarım işçisi Mehmet Ezer (41), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.