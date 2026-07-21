GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
HaberlerGündem Haberleri Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

21.07.2026 - 21:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber-Kamera: Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI(Hatay),(DHA)

ABONE OL

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen servis minibüsündeki 5 tarım işçisi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Reyhanlı-Hatay kara yolu Çatalhöyük mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 işçi, ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABER

Türkiye genelinde yağış bekleniyor! Tarih açıklandı: İstanbul, Ankara, İzmir'de kavurucu sıcaklara 3 günlük mola
Türkiye genelinde yağış bekleniyor! Tarih açıklandı: İstanbul, Ankara, İzmir'de kavurucu sıcaklara 3 günlük mola

Haberin Devamı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YARALANAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen servis minibüsünde yaralanan tarım işçisi Mehmet Ezer (41), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABER

Kırıkkale'de bir izmarit faciaya yol açıyordu: Alevler mandıra ve evlere kadar ilerledi
Kırıkkale'de bir izmarit faciaya yol açıyordu: Alevler mandıra ve evlere kadar ilerledi

 

Güncel Haberler

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
#Gündem

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Türkiye genelinde yağış bekleniyor! Tarih açıklandı: İstanbul, Ankara, İzmir'de kavurucu sıcaklara 3 günlük mola
#Gündem

Türkiye genelinde yağış bekleniyor! Tarih açıklandı: İstanbul, Ankara, İzmir'de kavurucu sıcaklara 3 günlük mola

Kırıkkale'de bir izmarit faciaya yol açıyordu: Alevler mandıra ve evlere kadar ilerledi
#Gündem

Kırıkkale'de bir izmarit faciaya yol açıyordu: Alevler mandıra ve evlere kadar ilerledi