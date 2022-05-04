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    Karbonmonoksit zehirlenmesi! 1 kiÅŸi öldü

    Denizli'nin AcÄ±payam ilÃ§esinde, sobadan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlenen iki kÄ±z kardeÅŸten biri Ã¶ldÃ¼, diÄŸeri hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

    04.05.2022 - 07:08 | | Ramazan Ã‡ETÄ°N/DENÄ°ZLÄ°, (DHA)-Â
    Karbonmonoksit zehirlenmesi! 1 kiÅŸi öldü

    Ä°lÃ§eninÂ Akalan Mahallesi'ndeki evde birlikteÂ oturanÂ Bahriye Ala (65)Â ve kÄ±z kardeÅŸiÂ Hayriye Ã‡akmakÃ§Ä±'ya (61)Â telefonla ulaÅŸamayan yakÄ±nlarÄ± durumu jandarmaya bildirdi. Eve giden jandarma ekipleri, iki kÄ±z kardeÅŸi hareketsiz ÅŸekilde buldu. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine acil saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ä°ki kÄ±z kardeÅŸ ambulansla AcÄ±payam Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bahriye Ala hastanede yapÄ±lan mÃ¼dahaleye raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Durumu aÄŸÄ±r olan kardeÅŸi Hayriye Ã‡akmakÃ§Ä± ise Pamukkale Ãœniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ã‡akmakÃ§Ä±'nÄ±n tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Jandarma ekiplerinin evde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede iki kÄ±z kardeÅŸin sobadan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlendikleri belirlendi.

    Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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