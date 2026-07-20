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Fırat Nehri'nde su seviyesinin yükseldi! Mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı

20.07.2026 - 00:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Fırat Nehri'nde su seviyesinin yükseldi! Mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı

Adıyaman-Şanlıurfa il sınırında bulunan Fırat Nehri'nde su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu nehir kenarında mahsur kalan 26 kişi, yapılan çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Damlıca köyü yakınlarına Fırat Nehri kenarına piknik yapmaya gelen vatandaşlar, Atatürk Barajı’ndan bırakılan su nedeniyle yükselen nehir suları yüzünden kıyıya dönemedi.

Fırat Nehrinde su seviyesinin yükseldi Mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı

Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine AFAD, sağlık , polis dalgıç ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan 26 kişi kurtarılarak kıyıya getirildi.

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