Kaza, dÃ¼n saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda Kahrat Mahallesi GÃ¶kÃ§en- Ä°lkkurÅŸun yolu ile KÄ±zÄ±lcahavlu yolunda meydana geldi. E.Y. yÃ¶netimindeki 35 AFP 560 plakalÄ± otomobil ile F.A. yÃ¶netimindekiÂ 09 DM 800 plakalÄ± otomobilÂ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. HÄ±z ve ÅŸerit ihlali nedeniyle meydana gelediÄŸi belirtilen kazada iki otomobildeÂ bulunan toplam 5 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, ihbar Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulanslarlaÂ Tire ve Ã–demiÅŸ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Kazayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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