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TIR’dan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet devrildi

01.11.2026 - 00:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet SOYER/ERZİN (Hatay), (DHA)

TIR’dan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet devrildi

Hatay’ın Erzin ilçesinde, TIR’dan yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan caddede motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, gece saatlerinde Erzin ilçesine bağlı Şükrüpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki plakası henüz tespit edilemeyen TIR’dan yola yağ döküldü. TIR sürücüsü bölgeden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine yola dökülen yağın temizlenmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Bu sırada yağ döküldüğünden habersiz olan motosiklet sürücüsü, vatandaşların uyarılarına rağmen yoldan geçtiği sırada motosiklet kayarak devrildi. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak temizlik çalışması başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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