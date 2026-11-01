Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemFreni boşalan özel halk minibüsü dehşet saçtı
HaberlerGündem Haberleri Freni boşalan özel halk minibüsü dehşet saçtı

Freni boşalan özel halk minibüsü dehşet saçtı

01.11.2026 - 01:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURSA (İHA)

ABONE OL

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki özel halk minibüsünün freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada 2 otomobil ve bir manav zarar gördü.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaza, 23.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan özel halk minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle freninin boşalması üzerine yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

Yaklaşık 300 metre boyunca yokuş aşağı ilerleyen ve giderek hızlanan minibüs, kontrolden çıkarak önce park halindeki 16 BZY 645 ve 16 BIC 718 plakalı otomobillere, ardından bir manava çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobillerde ve manavda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Freni boşalan özel halk minibüsü dehşet saçtı
#Gündem

Freni boşalan özel halk minibüsü dehşet saçtı

TIR’dan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet devrildi
#Gündem

TIR’dan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet devrildi

Ormanda sürpriz karşılaşma: Ayılardan biri yavrularıyla kaçtı, diğeri izledi
#Gündem

Ormanda sürpriz karşılaşma: Ayılardan biri yavrularıyla kaçtı, diğeri izledi