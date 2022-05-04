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    YaşamŞişli'de park halindeki otomobil alev alev yandı
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    Şişli'de park halindeki otomobil alev alev yandı

    ŞİŞLİ'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.

    04.05.2022 - 07:11 | | Ozan URAL -İstanbul , (DHA)-
    Şişli'de park halindeki otomobil alev alev yandı

    Olay saat 01: 00 sıralarında, Mecidiyeköy Mahallesi Galata deresi Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 ARV 968 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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