Muğla'da en dikkat çeken aktivite: Su sporları ilgi çekiyor

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Arslan, "Şu an itibarıyla parasailing, jet ski ve jet car gibi birçok aktivitemiz hizmet veriyor. Son dönemde özellikle jet car aktivitelerine yoğun talep bulunuyor. Sezon beklentilerimizin biraz altında başlamış olsa da önümüzdeki dönemde hareketliliğin artacağını umut ediyoruz." dedi.