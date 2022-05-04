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    YaÅŸamBayramlaÅŸmaya gelen kÄ±zÄ± ve damadÄ± tarafÄ±ndan ölü bulundu
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    BayramlaÅŸmaya gelen kÄ±zÄ± ve damadÄ± tarafÄ±ndan ölü bulundu

    Manisa'nÄ±n Turgutlu ilÃ§esinde, eÅŸinden ayrÄ± yaÅŸayan evli ve 4 Ã§ocuk babasÄ± Abidin Sekendiz (69), bayramlaÅŸmak iÃ§in evine gelen kÄ±zÄ± ve damadÄ± tarafÄ±ndan Ã¶lÃ¼ bulundu.

    04.05.2022 - 07:09 | | DoÄŸan Ã‡Ä°ZMECÄ°/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-Â
    BayramlaÅŸmaya gelen kÄ±zÄ± ve damadÄ± tarafÄ±ndan ölü bulundu

    Olay, bugÃ¼n saat 17.45 sÄ±ralarÄ±nda Åžehitler Mahallesi Åžehit OÄŸuz Erbay Sokakâ€™ta meydana geldi. ÅžÃ¼kriye Akbal,Â eÅŸi Faruk Akbal ile birlikte Ramazan BayramÄ± nedeniyleÂ tek baÅŸÄ±na yaÅŸayan babasÄ± Abidin Sekendiz'i ziyarete gitti.Â Akbal Ã§ifti zili Ã§alÄ±p bir sÃ¼re bekledi. Ä°Ã§eriden ses gelmemesi Ã¼zerineÂ kapÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu fark eden Ã§iftÂ eve girdi.Â Abidin Sekendizâ€™i yerde hareketsiz ÅŸekilde yatarken bulan damat Faruk Akbal, durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. SaÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde Sekendiz'inÂ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi. Bayram ziyaretinde acÄ±yÄ± yaÅŸayan Ã§ift, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Sekendizâ€™in cansÄ±z bedeni, polis ve nÃ¶betÃ§i savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan kesin Ã¶lÃ¼m sebebinin belirlenmesi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumuna gÃ¶nderildi. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

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