Olay, bugÃ¼n saat 17.45 sÄ±ralarÄ±nda Åžehitler Mahallesi Åžehit OÄŸuz Erbay Sokakâ€™ta meydana geldi. ÅžÃ¼kriye Akbal,Â eÅŸi Faruk Akbal ile birlikte Ramazan BayramÄ± nedeniyleÂ tek baÅŸÄ±na yaÅŸayan babasÄ± Abidin Sekendiz'i ziyarete gitti.Â Akbal Ã§ifti zili Ã§alÄ±p bir sÃ¼re bekledi. Ä°Ã§eriden ses gelmemesi Ã¼zerineÂ kapÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu fark eden Ã§iftÂ eve girdi.Â Abidin Sekendizâ€™i yerde hareketsiz ÅŸekilde yatarken bulan damat Faruk Akbal, durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. SaÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde Sekendiz'inÂ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi. Bayram ziyaretinde acÄ±yÄ± yaÅŸayan Ã§ift, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Sekendizâ€™in cansÄ±z bedeni, polis ve nÃ¶betÃ§i savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan kesin Ã¶lÃ¼m sebebinin belirlenmesi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumuna gÃ¶nderildi. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â

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