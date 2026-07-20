Haliç'te tur teknesi faciası! Denize düşen personelin cansız bedeni bulundu: Dehşet anları kamerada

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PERSONELİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU



İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda Yasin Konya’nın cesedine ulaşıldı. Konya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.