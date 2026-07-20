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GündemKütahya’da yerli ve milli tohumlarda sezonun ilk arpa hasadı yapıldı! İşte en yüksek verim veren çeşit
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Kütahya’da yerli ve milli tohumlarda sezonun ilk arpa hasadı yapıldı! İşte en yüksek verim veren çeşit

20.07.2026 - 11:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya İl Tarım me me Orman Müdürlüğü teknik personelinin gözetiminde, yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması ve üreticiye doğru çeşit seçiminde rehberlik edilmesi amacıyla kurulan demonstrasyon parsellerinde sezonun ilk arpa hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonuçlarına göre; Ayrancı çeşidi bölge iklimine yüksek uyum sağlayarak rekor verim performansına ulaşırken, Seymen çeşidi soğuk havalardan etkilendi.

1Kütahya’da yerli ve milli tohumlarda sezonun ilk arpa hasadı yapıldı! İşte en yüksek verim veren çeşit

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin gözetiminde, yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması amacıyla kurulan demonstrasyon parsellerinde sezonun ilk arpa hasadı gerçekleştirildi.

2Kütahya’da yerli ve milli tohumlarda sezonun ilk arpa hasadı yapıldı! İşte en yüksek verim veren çeşit

Hasat çalışmaları sonucunda, Seymen çeşidinin erkenci yapısına rağmen bölgede etkili olan soğuk hava şartlarından olumsuz etkilendiği belirlendi.

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3Kütahya’da yerli ve milli tohumlarda sezonun ilk arpa hasadı yapıldı! İşte en yüksek verim veren çeşit

Ayrancı çeşidinin ise bölge iklimine yüksek uyum sağlayarak yerel çeşitlere kıyasla daha başarılı bir gelişim gösterdiği ve daha yüksek verim performansı sergilediği gözlemlendi.

4Kütahya’da yerli ve milli tohumlarda sezonun ilk arpa hasadı yapıldı! İşte en yüksek verim veren çeşit

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yerli ve milli çeşitlerin sahadaki performansını üreticilerle buluşturmaya, doğru çeşit seçimine rehberlik etmeye ve tarımsal verimliliği artırmaya yönelik demonstrasyon çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.