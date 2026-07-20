Erzurum'da unutulmaz kültür buluşması: 'Kaysefe Şenliği' yüzlerce kişiyi bir araya getirdi!

5

Şenyurt Dernek Başkanı Toğuzhan Cansever, kaysefenin sadece bir tatlı değil, kuşaktan kuşağa aktarılan önemli bir kültürel miras olduğunu belirterek, "Bu yıl şenliğimizin ikincisini düzenliyoruz. Aslında bizim düğünlerimiz, etkinliklerimiz ve buluşmalarımızın tamamı birer kaysefe festivalidir. Kaysefe atalarımızdan bize kalan mirastır. Babalarımızın duası, annelerimizin alın teri ve emeğidir. Bu kültürü gelecek nesillere bırakmak istiyoruz" diye konuştu.