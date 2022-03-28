GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetMilli Savunma Bakanı Akar komutanlarla toplantı yaptı
HaberlerSiyaset Haberleri Milli Savunma Bakanı Akar komutanlarla toplantı yaptı
ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Akar komutanlarla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

28.03.2022 - 16:31 |
Milli Savunma Bakanı Akar komutanlarla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Akar toplantıda, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Toplantıda ayrıca Ukrayna'daki son durum değerlendirildi.

TBMM Başkanı Şentop'tan 'müzakere' değerlendirmesi: İstanbul’da yapılacak olması isabetli karar
İlgili Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan 'müzakere' değerlendirmesi: İstanbul’da yapılacak olması isabetli karar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 açıklaması! 'Değişiklik söz konusu değil'
İlgili Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 açıklaması! 'Değişiklik söz konusu değil'
Bakan Çavuşoğlu: Toplantıların barışa vesile olmasını ümit ediyoruz
İlgili Haber
Bakan Çavuşoğlu: Toplantıların barışa vesile olmasını ümit ediyoruz

GÜNCEL HABERLER

Milli Savunma Bakanı Akar komutanlarla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar komutanlarla toplantı yaptı

TBMM'den 'Meclis Hastanesi' açıklaması

TBMM'den 'Meclis Hastanesi' açıklaması

Otobüs fiyatlarındaki artış trene yöneltti! Bir ayda 120 liraya fırladı

Otobüs fiyatlarındaki artış trene yöneltti! Bir ayda 120 liraya fırladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TBMM'den 'Meclis Hastanesi' açıklaması

TBMM'den 'Meclis Hastanesi' açıklaması

Sıradaki Haber
Otobüs fiyatlarındaki artış trene yöneltti! Bir ayda 120 liraya fırladı

Otobüs fiyatlarındaki artış trene yöneltti! Bir ayda 120 liraya fırladı

Sıradaki Haber
Zelenskiy: Belediye başkanlarımızı kaçırdılar ve bazılarını öldürdüler

Zelenskiy: Belediye başkanlarımızı kaçırdılar ve bazılarını öldürdüler

Sıradaki Haber
Kardemir personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, 2022 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kardemir personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, 2022 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Sıradaki Haber