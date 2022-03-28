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SiyasetCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 açıklaması! 'Değişiklik söz konusu değil'
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 açıklaması! 'Değişiklik söz konusu değil'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN TÜRK’te gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kalın S-400 ile ilgili yaptığı açıklamada, "Amerika yöneticileri bu süreci doğru değerlendirirlerse bence burada netice alabiliriz. S-400 konusunda pozisyonumuzu daha önce açıkladık, değişiklik söz konusu değil. ABD olumlu yönde adım atarsa Türkiye bunları karşılıksız bırakmayacaktır." dedi.

28.03.2022 - 11:18 |
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 açıklaması! 'Değişiklik söz konusu değil'

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları:

BIDEN'IN SON AÇIKLAMALARI

Her iki tarafı müzakere masasına getirmek için çaba göstermemiz gerekli. Girişimlerimize devam edeceğiz. Hepimizin çabası tarafları adil şartlarda bir araya getirecek, müzakere ortamının sağlanmadı. Çabamız bu yönde.

"SOMUT ADIMLAR GEREKİYOR"

Sahadaki durum giderek kötüleşiyor maalesef. Ukrayna şehirlerine saldırılar devam ediyor, siviller ölüyor, mültecilerin sayısı artıyor. Karmaşık yapı içinde kolay netice almak mümkün değil. Ama biz müzakerelerden vazgeçmeyeceğiz. İlk planda ateşkesin ilan edilmesi, insani koridorların kurulması için somut adımlar gerekiyor. İki tarafla da görüşmeye devam ediyoruz her düzeyde. NATO zirvesinden yeni geldik, orada da bir takım kararlar alındı.

Bunların hiçbiri Rusya ile yürütülen diyaloglara engel olmamalı. Bir kanala çık kalmalı. Herkes Rusya ile köprüleri atarsa Rusya ile kim konuşacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından S-400 açıklaması Değişiklik söz konusu değil

Biz o bildiriye de imza attık. Prensip olarak adımları yanlış görmüyoruz. Müzakereleri destekleyici biçimde hayata geçirilmeli. Eş zamanlı olarak Rusya tarafı ile kanalların açık tutulması gerekiyor

MACRON'UN AÇIKLAMASI

Mariupol'de ateşkesin sağlanması, tahliyelerin sağlanması için hazırlıkları devam ediyor. Fransız, Ukrayna, Rusya tarafı ile de belki Katar'ın da insani olarak sürece katkı vermesi mümkün olabilir. El birliği ile bir insanın hayatını dahi kurtarabilsek bizim için kazançtır bu.

"S-400 KONUSUNDA POZİSYONUMUZU DAHA ÖNCE AÇIKLADIK"

Amerika yöneticileri bu süreci doğru değerlendirirlerse bence burada netice alabiliriz. S-400 konusunda pozisyonumuzu daha önce açıkladık, değişiklik söz konusu değil. ABD olumlu yönde adım atarsa Türkiye bunları karşılıksız bırakmayacaktır.

"SAMP-T PROJESİNDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİK"

SAMP-T projesinden hiçbir zaman vazgeçmedik ama dönem dönem iniş çıkışları oldu biraz Avrupa'dan kaynaklanan. Projeyi baştan beri hep destekledik. Önümüzdeki günlerde umarım bunun somut neticelerini hep birlikte göreceğiz. F16'larla ilgili bildiğim akdarıyla bir kaç toplantı yapıldı. Son heyet galiba Ankara'ya gelecek ama karşılıklı gidip geliyorlar. Sıra kimde hatırlanmıyorum ama ziyaret trafiği devam edecek.

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