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SiyasetBakan Çavuşoğlu: Toplantıların barışa vesile olmasını ümit ediyoruz
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Bakan Çavuşoğlu: Toplantıların barışa vesile olmasını ümit ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan müzakereye ilişkin "Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi.

28.03.2022 - 08:10 | | ANKARA, (DHA)-
Bakan Çavuşoğlu: Toplantıların barışa vesile olmasını ümit ediyoruz

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de gerçekleşecek olan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye'de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

 

Bakan Çavuşoğlu: Toplantıların barışa vesile olmasını ümit ediyoruz

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