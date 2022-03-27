GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Siyaset6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu
HaberlerSiyaset Haberleri 6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu
ABONE OL

6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu

6 muhalefet lideri Deva Partisi ev sahipliğinde ikinci kez buluştu.

27.03.2022 - 21:09 | | İHA
6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu

Ahlatlıbel zirvesinden 1 buçuk ay sonra ikinci kez çalışma yemeğinde buluşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun toplantısı 19.40'da Deva Partisi Genel Merkezi'nde başladı.

GÜNCEL HABERLER

Zelenskiy Rus medyasına konuştu ortalık karıştı! Flaş yasaklama kararı

Zelenskiy Rus medyasına konuştu ortalık karıştı! Flaş yasaklama kararı

27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Meksika’da son 24 saatte 39 orman yangını

Meksika’da son 24 saatte 39 orman yangını

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zelenskiy Rus medyasına konuştu ortalık karıştı! Flaş yasaklama kararı

Zelenskiy Rus medyasına konuştu ortalık karıştı! Flaş yasaklama kararı

Sıradaki Haber
27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sıradaki Haber
Süper Loto sonuçları sorgulama: 27 Mart Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları sorgulama: 27 Mart Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Kadınlarda 20, erkeklerde 25…

EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Kadınlarda 20, erkeklerde 25…

Sıradaki Haber