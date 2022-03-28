Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Çık açıkla

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi programına katıldı. İlçe binasının konferans salonunda yapılan program saat 19.00'da başladı. Saat 23.00'te biten programda konuşan Bakan Soylu, "Türkiye yönetmeye talip oluyorlar değil mi? Altılı bir masa kurmuşlar. Buradan Kılıçdaroğlu'na bir şey söylemek istiyorum, bir de o altılı masadaki diğerlerine. O masada Kılıçdaroğlu biraz doğruysan, biraz dürüstsen, biraz bu millete ait en ufak bir inancın varsa, ilk altılı masa toplantısından sonra, sen beraber oluşturduğunuz o hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla. Eğer kendilerine biraz saygıları varsa, o masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu'na, benden sonra bizden sonra hangi temsilci ile bunu bir büyükelçiliğe gönderdin, bunu redakte ettirdin? Kendilerine, kendilerinin sorumlu olduğu tabana ve bu aziz milleti en ufak bir saygıları varsa sorsunlar. Bu ülke öyle büyükelçilere beline kadar eğilip, onların efendilerine uşaklık yapanları çok görmüştür. Bu ülke Avrupa'nın, Amerika'nın tezgahlarıyla, oyunlarıyla vesayet kuranları çok görmüştür. Bu ülke, bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmak için elinden geleni yapanları çok görmüştür" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 2024'TE BELEDİYEYİ GERİ ALACAĞIZ

Bakan Soylu, konuşmasının ardından, partililerin yoğun talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefondan partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli arkadaşlarım, hamsileri yediniz kalanları da bize gönderdiniz. Hamsi festivalimizin Esenyurt için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. İnanıyorum ki yapılacak seçimlerde inşallah 2023 Esenyurt'ta yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak ve 2024'te de kaybettiğimiz belediyemizi geri alacağız. İnşallah en yakın zamanda, sizlerle beraber belki bahar belki yaz olur ama Ramazan Bayramından sonra sizlerle buluşmanın hasreti içerisindeyim" diye konuştu.