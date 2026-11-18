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Bunların tamamını güvenli alanlara bıraktım. Uzun yıllar bu şekilde doğadaki canlıları beslemeye çalışıyoruz. Bu canlılar bir yudum su ve yiyecek bulabilmeleri için bu tür çalışmaları yapmaya çalışıyorum. Bu çalışmaları yapmak zorundayım, dağdaki bağ evleri çevresindeki özellikle hayvanlar ve kuş türleri var ve bunların da yaşamaya hakkı var" dedi.