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İl Müdürlüğünce 2026 için belirlenen üretim hedefleri doğrultusunda toplam 1 milyon 110 bin yumurta ve 900 bin larva elde edildi.



Tesiste bakım ve büyütme işlemleri tamamlanan yavrulardan 457 bin 500 kırmızı benekli alabalık ve 300 bin Abant alası yetiştirildi. Balıkların dağıtımı kapsamında Abant Gölü'ne 300 bin Abant alası, Bolu'daki Çal Deresi ve Köroğlu Deresi'ne 150'şer bin kırmızı benekli alabalık bırakıldı.