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Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama çalışmalarına ilişkin TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Uluslararası topluma her vesileyle adada iki ayrı halk, iki ayrı devlet bulunduğunu, çözümün ancak bu gerçekleri esas alan bir yaklaşımla mümkün olduğunu anlatıyoruz her ortamda. Kıbrıs Türk halkının kazanmış olduğu müktesep hakları, bunların başında egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecinin başlaması mümkün değildir. Aksi halde bir 50 yıl daha hiçbir sonuç alınmadan müzakere yapılır" dedi.

24.03.2022 - 15:34 |
Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama çalışmalarına ilişkin TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama

TBMM Başkanı Şentop, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile makamında bir araya geldi. Şentop ve Töre, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katıldı.

Şentop, “Kıbrıs Türk halkının kazanmış olduğu müktesep hakları, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecinin başlaması mümkün değildir. Aksi halde bir 50 yıl daha hiçbir sonuç alınmadan müzakere yapılır. Ancak ne Türkiye’nin, ne KKTC’nin kaybedecek böyle bir ilave zamanı yoktur” derken, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de 50 yıldır masada dirsek çürüttüklerini vurguladı.

Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Töre, “Türkiye bizim bedenimizdeki can, Türk ordusu damarımızdaki kandır. Asla Türkiye’den vazgeçmeyiz” dedi.

Heyetler arası görüşmede Töre’yi tebrik eden Şentop, 2021 Nisan ayında Cenevre’de BM Genel Sekreteri’nin düzenlediği gayrıresmi toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu adadaki gerçeklikleri temel alan vizyona Türkiye’nin desteğinin tam olduğunu vurgulayarak, “Uluslararası topluma her vesileyle adada iki ayrı halk, iki ayrı devlet bulunduğunu, çözümün ancak bu gerçekleri esas alan bir yaklaşımla mümkün olduğunu anlatıyoruz her ortamda. Kıbrıs Türk halkının kazanmış olduğu müktesep hakları, bunların başında egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecinin başlaması mümkün değildir. Aksi halde bir 50 yıl daha hiçbir sonuç alınmadan müzakere yapılır. Ancak ne Türkiye’nin, ne KKTC’nin kaybedecek böyle bir ilave zamanı yoktur” dedi.

Şentop, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama çalışmalarına da değinerek, Rum kesiminin tek taraflı hidrokarbon arama çalışmalarının bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Şentop, “Bunlara izin vermeyeceğimizi biz Türkiye olarak her vesileyle ifade ettik. Hem kendi kıta sahanlığımızda, hem KKTC’nin ruhsat sahalarında gerçekleştirilen hidrokarbon faaliyetleriyle hak ve çıkarlarımızı koruma irademizi herhangi bir şüpheye, tereddüde mahal bırakmayacak şekilde hem masada diplomasi alanında hem de sahada açık bir şekilde ortaya koyduk. Bazı ülkelerin faaliyetlerimize dair tarafgir yaklaşımı, bu bağlamda alınan bazı yaptırım kararları güçlü duruşumuzu ve kararlılığımızı bugüne kadar etkilemedi. Bundan sonra da etkilemeyecektir” diye konuştu.

Ukrayna-Rusya arasındaki gelişmelerin bölgeyi ve dünyayı daha da etkileyeceğine işaret eden Şentop, Ukrayna krizinin hem göç hem de uluslararası kurumların saygınlığı bakımından değerlendirme yapmayı gerektiren bir durum oluşturduğuna vurgu yaparak, “Bu kurumların objektif anlamda tarafsızlığını gerçekleştirecek yeni bir dünya düzeni üzerinde tartışmanın, bu kriz sonrası ciddi şekilde gündeme geleceğini düşünüyorum. Bir çok ülkenin büyük tedirginliği var. Bunları giderecek, güvenliklerini garanti edecek yeni bir paradigmaya ihtiyacı var bölgemizin ve dünyanın. Bunun Doğu Akdeniz bağlamında da yeniden değerlendirileceğini ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

"Türk askeri adada bizim güvenliğimizdir, özgürlüğümüzdür”

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, anavatan Türkiye’yi yanlarında hissettikleri zaman güçlü olduklarını vurgulayarak, “Allah bizi bir daha ayırmasın. Türk askeri adada bizim güvenliğimizdir, özgürlüğümüzdür” diye konuştu.
Kıbrıs’ta fiili olarak iki devlet olduğunun altını çizen Töre, toprak ve nüfus faktörlerinin önemine işaret ederek, federasyon yönteminin fonksiyonel olarak mümkün olamayacağına dikkat çekti. Töre, “50 senedir dirsek çürüttük masalarda” dedi.
Bölgede Türkiye’nin liderliğinin önemine işaret eden Töre, sorunların da ancak Türkiye’nin liderliğinde çözüme kavuşturulabileceğine vurgu yaparak, “Türkiye bizim bedenimizdeki can, Türk ordusu damarımızdaki kandır. Asla Türkiye’den vazgeçmeyiz” dedi.
İki Meclis başkanı heyetler arası görüşmenin ardından Genel Kurul Salonu’na gezerek, TBMM’de 15 Temmuz’da bombalanan alana karanfil bıraktı.

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